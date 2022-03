Luca Zaia sullo striscione contro Napoli: “Indegno non rappresenta la città”

Luca Zaia condanna lo striscione contro Napoli

Notizie calcio – Luca Zaia, presidente della regione Veneto, è intervenuto sul vergognoso striscione contro Napoli esposto dai tifosi del Verona.

«è indegno e non c’entra nulla col tifo o col calcio lo striscione di sedicenti tifosi veronesi apparso poco prima della partita. C’è da vergognarsi a lanciare simili messaggi, altro che goliardia. Però la città di Verona non è quello striscione, anzi…. Verona e i veronesi sono invece sempre simbolo di accoglienza e solidarietà, basti pensare che in questi giorni le associazioni, le istituzioni locali, le famiglie o le autorità sanitarie stanno facendo il massimo per ospitare, aiutare e curare chi scappa da questa folle guerra»

