Verona-Napoli, fischi ed ululati agli azzurri, nessun invito a smettere

Durante Verona-Napoli i tifosi scaligeri hanno rivolto fischi ed ululati ai giocatori azzurri.

È stato indubbiamente uno spettacolo di pessimo gusto quello accaduto allo Stadio Marcantonio Bentegodi durante la sfida tra Hellas Verona e Napoli. I tifosi della squadra di casa hanno insultato il Capitano del Napoli Lorenzo Insigne, in più tantissimi sono stati gli ululati razzisti rivolti a Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly.

Il quotidiano Repubblica sottolinea proprio queste scene vergognose, evidenziando inoltre che degli altoparlanti non è mai emerso nessun invito a terminare tali comportamenti.

“Sarà duro come il resoconto degli ispettori federali presenti allo stadio, dove si sono sentiti in modo chiaro i cori di discriminazione, i buu verso Osimhen e Kulibaly e gli insulti razzisti a Insigne da una parte, così come dall’altra i ripetuti slogan minacciosi e il rumore sordo per le esplosioni dei petardi. È questo il folle clima in cui è andata in scena la sfida tra Verona e Napoli, in cui va dato atto ai giocatori di non essersi fatti contagiare dal clima di corrida, mentre dagli altoparlanti partiva solo il surreale invito ai tifosi a indossare le mascherine.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bucciantini pazzo per Osimhen: “Per me è il giocatore più importante di Serie A”

Fabian Ruiz: “Lottare fino all’ultimo respiro +3!! Mai mollare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: Brent Renaud stava filmando i profughi in fuga da Irpin