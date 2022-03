Napoli, quando Osimhen è in campo la media punti aumenta nettamente

La Gazzetta dello Sport ha evidenziato un aumento della media punti del Napoli quando Victor Osimhen è in campo.

Victor Osimhen è ormai diventato il punto di forza del Napoli. Il giocatore non ha avuto modo di disputare tutte le gare di questo campionato a causa di qualche spiacevole infortunio che ha incontrato durante la stagione. Tuttavia quando l’attaccante nigeriano è in campo lascia quasi sempre il segno.

Non a caso la media punti del Napoli aumenta esponenzialmente quando Victor veste la maglia azzurra in campo. La Gazzetta dello Sport ha fatto notare questo dato non da poco.

“I suoi 9 gol in campionato hanno portato in dote al Napoli ben 13 punti. E già questo dice tanto, ma c’è un altro dato forse più eclatante. Victor ha giocato solo 19 partite – causa infortuni vari – e la squadra di Luciano Spalletti ha conquistato 43 punti con una media di 2,26 a partita. Nelle 10 in cui il Napoli ha dovuto rinunciarci ecco che il ritmo è notevolmente calato: 1,7 di media (17 punti in 10 gare). Ora che l’africano è tornato al centro del progetto lo scudetto non è più utopia e lo dicono i numeri.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verona-Napoli, fischi ed ululati agli azzurri, nessun invito a smettere

Bucciantini pazzo per Osimhen: “Per me è il giocatore più importante di Serie A”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: Brent Renaud stava filmando i profughi in fuga da Irpin