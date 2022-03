Pagelle Verona-Napoli: Lobotka mostruoso, Lozano commette troppi errori

Secondo Il Mattino, durante Verona-Napoli Stanislav Lobotka ha giocato un’ottima gara, così non è per Hirving Lozano.

Il quotidiano Il Mattino si concentra sulle pagelle di Verona-Napoli. Gli azzurri sono riusciti a vincere su un territorio tutt’altro che faile ed hanno portato a casa i tre punti tanto ambiti. Nonostante ciò non tutti sono stati protagonisti di una prestazione brillante, infatti il quotidiano boccia la gara disputata da Hirving Lozano.

Ecco quanto riportato a tal proposito:

“Qualche gioco di prestigio ma pure errori grossolani come nella scelta di un contropiede tre contro due comunque iniziato proprio da una sua magia. Un po’ meno di distanza di altri, lui di veleno non ne ha messo come gli altri ma comunque era reduce da un lungo stop per un problema alla spalla.”

Non mancano comunque elogi ad altri giocatori, uno su tutti Stanislav Lobotka. Dal quotidiano infatti si legge:

“Mostruoso anche in interdizione, è ovunque e con enorme presenza. Ha una lettura rapida delle incursioni di Barak, anticipa anche i suoi pensieri e quelli di tutti gli altri. Scaltro, buon passo, sempre al posto giusto: magari quando corre non gli dai una lira, ma non lo prende nessuno.”

