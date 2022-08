Navas ha detto sì al Napoli: se Kepa non verrà ci sarà lui

Il portiere Keylor Navas gradirebbe l’opzione Napoli come eventuale meta in cui disputare la prossima stagione.

Il Napoli deve ancora definire bene la situazione portieri. La prima scelta sembra essere Kepa, ma cosa succederà se la trattativa non andrà a buon fine? A quanto pare il club azzurro si sarebbe già tutelato di fronte a tale eventualità: un altro nome infatti è stato scelto come alternativa e sarebbe quello di Keylor Navas. Il portiere classe 1986 veste attualmente la maglia del Paris Saint-Germain tuttavia, come riporta la Gazzetta dello Sport, Navas gradirebbe molto la destinazione partenopea.

“Una di queste conduce a Keylor Navas, che in realtà risponderebbe meglio di chiunque altro al profilo richiesto da Spalletti. La notizia è che il costaricano sarebbe felice di approdare in azzurro e questa per il Napoli rappresenta una traccia che non si può in alcun modo trascurare. Certo, anche in questo caso servirebbe un accordo con il Psg per il prestito secco con i parigini chiamati a contribuire in maniera considerevole all’ingaggio.”

