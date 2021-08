Fiorentina su Ounas, possibile uno scambio con Pulgar. Tutino in attesa di sviluppo

La Fiorentina su Ounas

In diretta ai microfoni di Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, che ha dato alcuni aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli deve vendere per comprare, calciatori come Gennaro Tutino ed Adam Ounas andranno via per fare cassa, perché il Napoli deve rientrare di una determinata somma. Tutino potrebbe trasferirsi al Parma, ma non è ancora detto che ciò avvenga. La trattativa con gli emiliani non si sta chiudendo solo perché Cristiano Giuntoli vuole capire quanto faccia sul serio il Monza ed aspetta, anche per spingere lo stesso Parma ad alzare l’offerta. La necessità economica del Napoli è di 30 milioni di cassa, non di plusvalenza. Con i calciatori nominati, ci si può arrivare. Magari non superi questa somma, però ti ci avvicini sicuramente. Scambio tra Adam Ounas ed Erick Pulgar della Fiorentina? Sì, ci può stare”.

