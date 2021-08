Calciomercato, Politano nel mirino della Lazio di Sarri. ADL spara alto per cedere

Calciomercato, Sarri vuole Politano alla Lazio

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Maurizio Sarri vorrebbe Matteo Politano alla Lazio. Secondo il quotidiano, l’operazione è molto complessa anche per la richiesta di De Laurentiis per cedere. Ecco quanto riportato:

“Politano sembra fuori portata e servirebbero più di 20 milioni per strapparlo al Napoli. Di sicuro non sarebbe complicato inserirlo. A forza di prendere stranieri (spesso improponibili) la Lazio è rimasta con tre italiani: Acerbi, Lazzari e Immobile più Cataldi e Strakosha (vivaio)”.

