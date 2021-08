Spalletti pensa a Bakayoko, ma c’è l’interesse del Milan

Spalletti pensa ad un rimpiazzo a centrocampo: Bakayoko in lista, ma c’è l’interesse del Milan.

Per quanto riguarda la situazione di Bakayoko, per il Chelsea il giocatore rappresenterebbe nient’altro che un esubero e come tale sarebbe preferibile la sua partenza da Londra. Il Napoli necessita di un centrocampista e Luciano Spalletti starebbe pensando proprio a lui. Ma la strada è in salita, in quanto il Milan ha manifestato un forte interesse per il giocatore. I rossoneri sono pronti e la possibilità di giocare in Champions League porta il centrocampista sempre più vicino a Milano. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

