Rientri: Ounas e Luperto ritornano a disposizione di Spalletti

Ounas e Luperto ritornano a disposizione di Luciano Spalletti, s’è rivisto anche Ghoulam.

Oggi ritornano a disposizione di Spalletti: Ounas e Luperto, quest’ultimo molto importante in questa fase, per avere almeno due centrali per ogni squadra durante le partitelle ed esercitazioni. Inoltre, a sorpresa, si è rivisto anche Ghoulam, che ha svolto un allenamento personalizzato in campo. Restano ancora fuori Petagna, Contini e Palmiero.