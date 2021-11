Auriemma su Zielinski: “Dovrebbe stare in panchina, spazio ad Elmas”

Raffaele Auriemma dice la sua su Piotr Zielinski, in particolare sul fatto che Eljif Elmas dovrebbe prendere il suo posto in campo.

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Egli ha espresso un parere sul centrocampista Piotr Zielinski e sulle sue prestazioni in campo non proprio ottimali.

“Non ho visto crescere Zielinski mentalmente, dunque lo metterei in panchina, così vediamo se reagisce. Credo che sia meglio lasciare spazio ad Elmas. Piotr è terzultimo per palloni toccati contro l’Hellas Verona, non si fa mai vedere nel vivo dell’azione.”

