Napoli-Verona, gli scaligeri non hanno mai sofferto i padroni di casa

Il quotidiano Tuttosport commenta Napoli-Verona facendo i complimenti al club veneto.

Napoli-Verona si è conclusa con il punteggio di 1-1. Il quotidiano Tuttosport si complimenta con la squadra ospite, affermando che ha saputo tenere testa alla capolista senza particolari difficoltà.

“Stavolta la rimonta non riesce contro il Verona che nega al Napoli la vittoria numero undici in campionato. Il secondo pareggio degli azzurri, 1° in casa, coincide con l’8° risultato utile dell’Hellas nelle nove gare a guida Tudor. Il tecnico che aveva sostituito Di Francesco dopo 3 sconfitte in 3 giornate ha avuto il merito di restituire sostanza alla formazione e di resistere, senza mai soffrire, contro la capolista.”

