Napoli-Verona, Pistocchi: “Osimhen trattato come un ragazzino”

Maurizio Pistocchi ha commentato il match tra Napoli e Verona ai microfoni di Marte Sport Live.

Maurizio Pistocchi è intervenuto nella trasmissione Radio Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. Il tema sul quale è intervenuto è stato il match tra Napoli e Verona, terminato con un pari.

“Il Napoli ha tirato in porta 16 volte ed il suo avversario 11 ma ha centrato lo specchio solao in un’occasione. L’Hellas Verona gioca con organizzazione fisicità. Inoltre Ayroldi ha arbitrato malissimo. C’è stato prima un fallo nettissimo su Mario Rui di Faraoni e non è stato fischiato, poi ci sono stati almeno tre episodi in area di rigore che per me sono tutti fallosi. È stato fischiato un fuorigioco inesistente a Insigne, poi Osimhen è stato trattenuto e trattato dall’arbitro da simulatore, come un ragazzino. Addirittura gli è stato fischiato contro un fallo in cui lui è di schiena e il difensore gli salta addosso.”

Maurizio Pistocchi continua ad analizzare il match:

“Il Napoli comunque non ha giocato come le volte precedenti. Ha preso un gol in maniera un po’ stupida ed è calato nel secondo tempo. Forse c’era un po’ di stanchezza, anche mentale. L’arbitraggio non mi è piaciuto per niente. Non è questione di alibi.”

