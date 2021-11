Diego jr: “Immagine Maradona sulle maglie non autorizzata”

Diego jr: “Agiremo per vie legali”

Diego jr non ci sta, “Non autorizzate le immagini di mio padre sulle magliette celebrative, noi della famiglia agiremo per vie legali”.

In merito alle magliette commemorative del Napoli calcio, in ricordo ad un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, è intervenuto il figlio Diego jr, rilasciando una dichiarazione all’agenzia di stampa Adnkronos:

“Noi eredi agiremo per vie legali perchè da parte nostra non c’è stata nessuna autorizzazione per l’utilizzo delle immagini di Maradona nelle maglie celebrative”.