Bergonzi su Napoli-Verona: “Manca un rigore per gli azzurri”

Mauro Bergonzi, ex arbitro di calcio, ha parlato del match tra Napoli e Verona.

Mauro Bergonzi è intervenuto a 1 Station Radio per parlare della partita tra Napoli e Verona avvenuta nella giornata di ieri. Secondo l’ex arbitro non è stato fischiato un rigore a favore degli azzurri. In più, sempre secondo il suo parere, il VAR sarebbe dovuto intervenite.

“C’è stato un evidente errore in Napoli-Verona: c’è un intervento di Gunter su Osimhen che poteva essere sanzionato con un rigore per il Napoli. L’attaccante non ha assolutamente fatto fallo sul difensore. La migliore scelta era non fischiare nulla, però se fischi sbagli ed in tal caso il Var deve intervenire.”

