Calciomercato: Inter su Insigne, si può trattare da gennaio

I nerazzurri prestano attenzione alla situazione contrattuale del capitano azzurro

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla di Lorenzo Insigne. Il contratto del capitano del Napoli scade a giugno 2022 e ad ora non ci sono i presupposti per il rinnovo. A tenere d’occhio la situazione è l’Inter che, insieme al Toronto in MLS, è interessata da tempo al giocatore. Il quotidiano riferisce che da gennaio il club milanese potrebbe farsi avanti e presentare un’offerta.

Questo è quanto si legge:

“[…] Marotta cominciò ad avvicinare Vincenzo Pisacane, il manager di Insigne, decodificando il futuro: a gennaio, quando sarà possibile trattare avvisando il Napoli con una semplice pec, si può discutere d’un quadriennale (di sei milioni), con un bonus alla firma di sette e dentro anche i diritti d’immagine[…]”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Verona, gli scaligeri non hanno mai sofferto i padroni di casa

Auriemma su Zielinski: “Dovrebbe stare in panchina, spazio ad Elmas”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Kamala Harris peggio di Cheney, solo 28% la promuove