Marianella: “Conte è il vero campione del Napoli, vale 3-4 posizioni in classifica da solo”

Il giornalista e telecronista, Massimo Marianella, si è soffermato sull’andamento del Napoli di Conte: “Il Napoli è una bellissima realtà che ha un grande campione: Antonio Conte, che è il vero campione del Napoli. Prende una squadra medio-alta e la porta in Champions League, prende una squadra forte e le fa vincere il campionato. E’ un allenatore straordinario che vale 3-4 posizioni in classifica da solo.

Una delle sue grandi capacità è quella di farsi comprare i giocatori e stavolta De Laurentiis è un altro che merita la copertina per tutto quello che ha fatto e speso in questo mercato. Il Napoli ha fatto un mercato di grande intelligenza, ha preso un giocatore straordinario che è McTominay, Gilmour è un buonissimo giocatore, Neres si ritaglierà una grande spazio, perché se capisce che deve fare con attenzione anche la fase difensiva è un giocatore fantastico, Buongiorno, Lukaku. Questa è una squadra forte e ben allenata. Conte, non solo da fuoriclasse, ma anche da allenatore intelligente cambia e sorprende tutti. Si pensava che l’idea fosse quella: ‘Sorprendiamo la Juve e mettiamo la difesa a quattro’, in realtà il Napoli cambia volto perché non può non mettere quei tre fenomeni a centrocampo: McTominay, Lobotka e Anguissa. Quindi per far così deve cambiare qualcosa difensivamente, lo ha fatto e lo ha fatto bene”.

