Radio Punto Nuovo – Fontana: “Lobotka è un giocatore centrale per Conte, ma anche Gilmour è all’altezza”

L’allenatore ed ex centrocampista azzurro, Gaetano Fontana, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport’: “Lobotka è un giocatore centrale nel progetto di Conte, è una perdita incalcolabile in caso di infortunio confermato. Va recuperato il prima possibile, ma sono sicuro che Gilmour abbia tutti i mezzi per sostituirlo all’altezza Lobotka. È il momento di dargli fiducia e valutarlo in maniera completa, al di là di qualche scampolo di partita.

McTominay decisivo? Sta facendo la differenza, ti permette di variare le strutture di gioco durante la partita. Ha grande intelligenza e grande fisico, questo permette a Conte di poter cambiare tanto. Poi c’è Politano che spesso si abbassa sulla linea dei difensori e la linea a 5 dietro comunque torna.

Empoli gara trappola? Bisogna capire che nessuna partita in Serie A è facile, ma il campionato passa soprattutto per queste gare. Guai a dare il risultato per scontato, Conte lo sa bene e non si farà trovare impreparato. Serve una cattiveria agonistica diversa per non sbagliare questo tipo di partite”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Raspadori, l’agente: “A Napoli sta bene, ma Giuntoli lo stima”

Empoli-Napoli, Pezzella: “Possiamo fare risultato con le grandi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”