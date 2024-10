Radio Marte – Giordano: “Kvara non sarebbe un grandissimo calciatore? Non scherziamo, è sublime”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto in diretta radio: “Per alcuni tifosi Kvaratskhelia non sarebbe un grandissimo calciatore? Non sono d’accordo, il talento e la forza del georgiano non possono essere in discussione, non scherziamo. E’ un giocatore sublime, ha segnato 14 gol nella prima stagione, 11 con 9 assist nella seconda, quella tremenda dello scorso anno, e anche quest’anno sta giocando bene.

Ho un debole per lui, ma è normale visto che parliamo di un talento eccezionale, con margini ancora di miglioramento. Il Napoli va a Empoli per confermarsi, ma non sarà facile, i toscani giocano bene e sono in condizione. E’ chiaro che con l’organico che si ritrova, avendo un allenatore eccezionale come Conte, il Napoli può e deve lottare sino alla fine del campionato per il titolo, poi vincerlo è un altro discorso.

Raspadori? Può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, poi è chiaro che se ha bisogno di più spazio o se viene a bissare alla porta il suo mentore De Zerbi o club spagnoli, ma sono solo degli esempi, che gli prospettano un utilizzo diverso lui ci può pensare, ma il Napoli lo tiene in grande considerazione”.

