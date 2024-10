Corriere dello Sport – Il Napoli si avvicina ai tifosi: “ADL ha creato ricchezza vincendo e crescendo”

Il Chief Revenue Officer della SSC Napoli, Tommaso Bianchini, ha parlato della crescita del club: “La differenza sostanziale sta nel fatto che il core business, finora, è stato essenzialmente il calcio, mentre ora la riorganizzazione aziendale ha creato vari piani di lavoro più ampi, con me e il ds Manna a dirigere l’area commerciale e quella sportiva. La missione è continuare a eliminare gli intermediari tra club e tifosi: stiamo per varare la nostra Membership con tanto di Ott dove trasmettere contenuti video e anche le amichevoli. E siamo gli unici a vendere le maglie nel metaverso.

Con la Membership potremo dare il via a un censimento vero. Per il momento è lo stadio il nostro metro: la media spettatori di queste prime partite è 49.300. Superiore a quella del 2023- 2024: 46.600. Del 2022- 2023: 46.200. E pensare che nel 2021-2022 era di 26.900. Per il Lecce il Maradona è già sold out”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Raspadori, l’agente: “A Napoli sta bene, ma Giuntoli lo stima”

Empoli-Napoli, Pezzella: “Possiamo fare risultato con le grandi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”