Il pareggio che vale mezza stagione: la crescita del Napoli impressiona tutti

Corriere dello Sport, Barbano: “Questo pareggio vale quanto mezza stagione. Zielinski top player. Koulibaly incanta e Fabian concentrato”.

Le parole di Alessandro Barbano, nel suo editoriale, sul match al Camp Nou tra Barcellona e Napoli:

“Perché rende autoevidente che il carattere non è un’irrisolvibile incompiuta, ma piuttosto un equilibrio alla portata dell’esperienza e delle qualità tecniche della formazione azzurra.

Soprattutto quando in mezzo alla difesa giganteggia Koulibaly con una naturalezza che incanta, quando a centrocampo Fabian Ruiz dirige senza mai perdere il fuoco del gioco, quando in attacco Zielinski colpisce con la determinazione di un top player che sa di non poter fallire la più ghiotta delle occasioni”.

