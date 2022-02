Barcellona-Napoli, Meret: “Pareggio risultato giusto, ma quel rigore…”

Il portiere azzurro commenta il pareggio con i blaugrana

Alex Meret, ha rilasciato delle dichiarazioni nella conferenza stampa post partita di Barcellona-Napoli

Queste le sue parole:

“Non ho rivisto l’episodio relativo al calcio di rigore assegnato ai catalani, ma dal campo quella di Juan Jesus mi sembrava una deviazione molto leggera. Dobbiamo solo accettarlo se l’arbitro ha deciso così anche se è un peccato non avere portato a casa la vittoria.

Siamo complessivamente più che soddisfatti perché non è mai semplice pareggiare su un campo così ostico come quello del Barcellona. Abbiamo giocato bene, non era facile uscire palla al piede contro una squadra così forte, che pressava alto. Hanno spinto tanto loro, peccato per il goal su rigore, magari avremmo tenuto il vantaggio fino alla fine. Tutto sommato il risultato è giusto anche per le tante occasioni sbagliate da parte loro. Cerco di fare sempre il massimo, anche nel gioco con i piedi, penso che sto migliorando”

