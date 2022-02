Chiariello su Barcellona-Napoli: “Rigore giusto, Meret salva gli azzurri”

Umberto Chiariello commenta Barcellona-Napoli ai microfoni di Canale 21.

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la sfida tra Barcellona e Napoli. Il giornalista non ha alcun dubbio sul rigore assegnato alla squadra di casa che definisce netto. In più commenta le prestazioni di Victor Osimhen ed Alex Meret.

“Il rigore è netto: inutile recriminare. La regola parla chiaro che se può non piacere. Il concetto di volontarietà non esiste. Juan Jesus tocca la palla con la mano. La regola è ridicola, ma non possiamo dare la colpa all’arbitro che ha visto il Var.