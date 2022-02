Xavi: “Risultato insufficiente, abbiamo dominato e meritavamo la vittoria”

Barcellona-Napoli – Xavi in conferenza stampa: le parole del tecnico nel post-partita.

“L’unica cosa che è mancata oggi è la finalizzazione. Abbiamo fatto bene il pressing alto e il giro della palla. Abbiamo creato 20 opportunità e 6-7 molto chiare, abbiamo fatto una partita completa. Il risultato è insufficiente, abbiamo dominato e meritavamo la vittoria e superiore a 2 gol di differenza.

Sono felice per il miglioramento della squadra, sono felice della prestazione. Ferran deve continuare a lavorare per segnare di più. I gol arriveranno, ha la nostra piena fiducia. Mi occuperò per la crescita di Ferran, è molto forte ed esigente, per questo era deluso a fine partita.

Dembele è un giocatore come gli altri dei nostri, i fischi si sono trasformati in applausi per la sua prestazione. I giocatori entrati dalla panchina hanno cambiato il match. Avevamo di fronte il Napoli che nel primo tempo ha giocato forte, il secondo tempo però abbiamo dominato e passato il tempo nella loro metà campo, sono mancati solo i gol.

Rigore nostro e fuorigioco? Vanno fischiati tutti i falli di mano, è come nel basket che fischiano sempre sui falli di piedi. Gli stessi arbitri non sanno bene che fare sui vari falli di mani. Basta perdite di tempo e simulazioni, userei il tempo effettivo di gioco. Il fuorigioco è assurdo”. Fonte CalcioNapoli24.

