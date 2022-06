Monza: sondaggio per Petagna, la volontà dell’attaccante

Il club di Silvio Berlusconi mette gli occhi sull’attaccante del Napoli

La testata online TuttoMonza, riferisce che il club lombardo fresco di promozione in Serie A continua i contatti con il Napoli per Andrea Petagna. La volontà del giocatore sarebbe di rimanere in azzurro ma la situazione è in continua evoluzione.

