“Fabian non rinnoverà col Napoli! Due opzioni per il futuro”

Fabian Ruiz non rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Ad annunciarlo sui suoi profili social è il giornalista attento alle vicende in Spagna, Matteo Moretto. Per il centrocampista azzurro ci sono due ipotesi al momento valide: cessione questa estate oppure addio a parametro zero il prossimo anno.