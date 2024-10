Napoli, fissato l’appunto con l’entourage di Kvaratskhelia. Ai primi di novembre incontro decisivo

Napoli, il prossimo mese appuntamento per il rinnovo di Kvaratskhelia

Il Napoli incontrerà a breve l’entourage di Khvicha Kvaratskhelia, oggetto della discussione sarà sicuramente il rinnovo del talento azzurro. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, all’inizio di novembre le parti si incontreranno per trovare la quadra e risolvere in modo positivo la trattativa. Ecco quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano:

L’appuntamento tra il suo entourage e il Napoli è stato fissato per i primi di novembre, più o meno tra le due sfide in programma contro Milan e Inter. Ma le grandi manovre vanno avanti da tempo e non si è ancora arrivati a una schiarita sul rinnovo. E questa incertezza comincia ad avere delle ripercussioni sulle prestazioni: se il morale non è al cento per cento, difficile fare la differenza. L’ultima richiesta fatta al Napoli per rinnovare è di 8 milioni netti più bonus, cifra fuori mercato per il club azzurro ma non solo. Il Napoli è disposto ad arrivare a 6 con i bonus, ma da lì non si muoverà. Intanto, a Empoli c’era anche il suo agente Mamuka Jugeli a vedere la partita e poi è salito su un treno in direzione Milano, sede dell’ultimo incontro tra le parti.”

