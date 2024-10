Mediaset – Auriemma: “Ho visto un Napoli meraviglioso e una partita fantastica”

Le parole di Raffaele Auriemma in diretta a Pressing: “Ho visto un Napoli meraviglioso e una partita fantastica. Conte, Trapattoni, Capello come li vincevano i campionati? Stappando lo Champagne in campo? Con Spalletti fu un anno particolare ed irripetibile con lo stop per il Mondiale e Spalletti ha vinto solo con lo stop del Mondiale.

Conte è il migliore in circolazione, capisce la necessità della sua squadra e quando non gira un calciatore come Lukaku inguardabile. Simeone sembrava un cada de prima del suo arrivo. Perciò è stato un Napoli meraviglioso in casa dell’Empoli che è la seconda miglior difesa del campionato. Il Napoli può vincere lo Scudetto, l’Inter non può avere questa freschezza e temo soltanto la Juventus che ha margini di miglioramento ed ha preso un solo gol”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Gudmundsson: Fiorentina in ansia, si attendono novità

Empoli-Napoli, il parere di Calvarese sul rigore concesso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”