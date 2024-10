Infortunio Gudmundsson: Fiorentina in ansia, si attendono novità

Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, è stato protagonista di un infortunio durante la gara contro il Lecce.

La Fiorentina sarebbe attualmente in ansia per le condizioni di Albert Gudmundsson, che a soli cinque minuti dall’inizio della sfida contro il Lecce ha lasciato il campo a causa di un infortunio. Per ora non si sa nulla della sua situazione ma certamente nelle prossime ore potrebbe esserci qualche aggiornamento.

Di seguito il punto della situazione riportata da Il Corriere dello Sport:

“È durata appena cinque minuti la partita di Albert Gudmundsson contro il Lecce. L’islandese della Fiorentina è stato costretto al cambio dopo aver accusato un problema muscolare alla coscia. Al suo posto, Raffaele Palladino (squalificato per la partita) ha deciso di far entrare in campo Lucas Beltran. Al momento non si hanno novità sulle condizioni di Gudmundsson, attese per le prossime ore.”

