Dazn – Marelli: “Errore non chiaro sul rigore dato a Politano, il VAR non può intervenire”

Le parole di Luca Marelli, commentatore arbitrale, dopo la gara fra Empoli e Napoli, vinta dagli azzurri per 0-1. L’episodio sul rigore dato a Politano ha scatenato molti disappunti: “Il rigore non viene dato per step in foot ma per l’opposizione di Anjorin su Politano. Classica decisione di campo, il VAR non interviene perché il contatto c’è e l’arbitro decide l’intensità.

Rigorino? I rigori leggeri, diciamo così, al massimo non vanno fischiati dall’arbitro perché il VAR non interviene. Se siete divisi in studio significa che il VAR non può intervenire in pratica perché non è un chiaro errore”.

