Dazn – Stramaccioni: “Per me è più rigore di tutti, Anjorin non prende palla e gli taglia la strada”

L’allenatore e opinionista, Andrea Stramaccioni, è intervenuto in diretta per commentare del rigore concesso a Politano, durante la gara fra Empoli e Napoli: “Per me è più rigore di tutti. Parliamo di calcio. Politano sterza, Anjorin non prende palla e gli taglia la strada, lasciate perdere i piedi a me non interessa lo step on foot vedete il movimento a tagliare la strada”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Gudmundsson: Fiorentina in ansia, si attendono novità

Empoli-Napoli, il parere di Calvarese sul rigore concesso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”