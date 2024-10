Empoli-Napoli, il parere di Calvarese sul rigore concesso

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato il rigore concesso al Napoli nel corso della gara contro l’Empoli.

Il Napoli vince contro l’Empoli per 0-1 grazie ad un rigore concesso alla squadra ospite dal Direttore di gara Rosario Abisso. Tale decisione ha suscitato varie discussioni. Il tecnico Roberto D’Aversa non ha lasciato alcuna dichiarazione dopo il match a causa di problemi personali, ma Roberto Gemmi, Direttore sportivo del club toscano, ha espresso chiaramente il suo dubbio per i suddetto episodio.

Tra i tanti interventi c’è anche quello dell’ex arbitro Gianpaolo Calabrese che ha reputato giusta la decisione arbitrale. Attraverso il proprio account X ha affermato:

“Giusto il rigore concesso da Abisso: Politano prende il pallone; Anjorin ha la stessa intenzione ma non vi riesce e colpisce l’avversario con una ginocchiata sulla gamba: è questo il contatto falloso, non quello sullo scarpino.”

