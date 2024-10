Tifosi juventini contestano il rigore per il Napoli, Varriale risponde

Enrico Varriale ha commentato la vittoria del Napoli contro l’Empoli, mandando anche un messaggio ai tifosi della Juventus.

Il giornalista Enrico Varriale è intervenuto attraverso i propri canali social dopo Empoli-Napoli. Il match si è concluso con il punteggio di 0-1; il risultato è stato deciso da Khvicha Kvaratskhelia che ha battuto un calcio di rigore al 63° minuto.

Varriale ha riassunto quanto successo nel corso del match e si è soffermato anche su qualche tifoso bianconero che si sarebbe lamentato del rigore assegnato agli azzurri.

Di seguito quanto dichiarato:

“Juventini che, dopo Juve-Lazio di ieri, si indignano per il rigore concesso al Napoli. Il penalty c’è. Al di là delle immagini e della posizione ideale di Abisso per giudicare, basta vedere come Anjorin, autore del fallo su Politano non protesti per nulla. Fatevene una ragione. Soffrendo nel primo tempo il Napoli infligge all’Empoli il primo Ko casalingo. Con tanti uomini in giornata no Conte la vince rinunciando a Lukaku per un ottimo Simeone. Vittoria da squadra solida ma il cammino è ancora lungo in campo e fuori, col vento del Nord che torna a soffiare.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Empoli-Napoli, Gemmi: “Rigore ingiusto che ha inciso sul risultato”

Parolo: “Napoli squadra forte, così si vincono i campionati”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”