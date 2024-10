Empoli-Napoli, Gemmi: “Rigore ingiusto che ha inciso sul risultato”

Roberto Gemmi, Direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli.

La gara tra Empoli e Napoli si è da poco conclusa con la vittoria della squadra ospite ed al termine di essa il Direttore sportivo Roberto Gemmi è intervenuto in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

“Quello che si evidenzia è questo: le nostre prestazioni sono ottime, ma poi esistono le tre caselle dei punti che sono troppo importanti. Dobbiamo portare qualcosina a casa. Tuttavia sul rigore vorrei qualche spiegazione: secondo me non c’era, non è nemmeno un rigorino. Il Napoli è nettamente più forte ma l’episodio ha inciso. Ci fa piacere che l’Empoli sta crescendo, ma i complimenti mi infastidiscono quando perdiamo. Bisogna pensare ai punti, fare un passo indietro nel gioco e fare più punti. Nelle ultime due bene, ma zero punti. Il rigore ha inciso ma probabilmente il Napoli è forte e poteva trovare lo stesso episodio più avanti. L’Empoli l’ha persa sul rigore. Abbiamo fatto probabilmente il migliore primo tempo in casa, ripartiamo da lì per allungare il minutaggio di questa condizione prodotta nel primo tempo. Poi è vero: non siamo stati incisivi nell’ultima conclusione. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto e fare qualche gol. Poi io non credo che stiamo sorprendendo, stiamo giocando come dobbiamo, valorizzando i giovani. Col lavoro riusciamo ad abbassare il gap.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Parolo: “Napoli squadra forte, così si vincono i campionati”

Caprile: “Kvara un fenomeno anche in allenamento! Come calcia i rigori? Non dico niente, non voglio dare vantaggi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”