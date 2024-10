Parolo: “Napoli squadra forte, così si vincono i campionati”

L’ex centrocampista Marco Parolo ha commentato brevemente il Napoli di Antonio Conte intervenendo ai microfoni di DAZN.

Marco Parolo, ex centrocampista, si è soffermato in breve sul Napoli nel corso di un’intervista ai microfoni di DAZN. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria in trasferta contro l’Empoli; la gara è terminata 0-1 grazie a Khvicha Kvaratskhelia, che al minuto 63 ha trasformato in rete un calci di rigore.

Di seguito quanto dichiarato:

“Il Napoli si è sporcato il vestito, è una squadra forte, che ha la voglia di non prendere gol ed è così che i campionati si vincono. C’è una squadra forte, un gruppo forte ed i cambi son decisivi. Simeone è entrato con l’energia giusta, Neres può sempre essere utile, anche il cambio modulo è importante. L’Empoli ha giocato 60 minuti alla grande fino al calcio di rigore, queste due sconfitte non devono far perdere fiducia alla squadra.”

