Caprile: “Kvara un fenomeno anche in allenamento! Come calcia i rigori? Non dico niente, non voglio dare vantaggi”

Le parole di Elia Caprile a Dazn, dopo la vittoria contro l’Empoli:

“Kvara in allenamento è come lo vedete in campo, un fenomeno. Come calcia i rigori? Meglio che non dico troppo, per non dare vantaggi agli altri”

Cosa non è funzionato nel primo tempo? “I primi 25-30 minuti abbiamo fatto fatica, loro sono entrati meglio in campo, è una cosa che non deve più accadere. Ci portiamo a casa questi tre punti e siamo contenti perché sono fondamentali.

Col rientro di Meret cosa succede? “Il mio ruolo lo decide il mister, io devo metterlo in difficoltà. Alex sta tornando e la domanda va fatta al mister, io sono contento e devo pensare ad allenarmi forte perché il lavoro paga. Ho avuto la fortuna di salire di livello ogni anno, ma è perché lavoro duro”.

Conte si è fatto sentire nell’intervallo? “Diciamo che ci ha svegliato, ci ha dato una marcia in più per affrontare il secondo tempo”. TMW

