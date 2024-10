Napoli, occhio all’Empoli: c’è un dato a favore dei toscani

Secondo l’agenzia OPTA il Napoli è la squadra contro cui l’Empoli ha vinto più gare nella massima serie calcistica italiana.

Domani, alle ore 12:30, Empoli e Napoli si sfideranno a Firenze, allo Stadio Carlo Castellani. La squadra di Antonio Conte dovrà fare particolare attenzione alla squadra di casa.

Secondo l’agenzia di statistiche OPTA il club partenopeo sarebbe la squadra contro la quale la squadra allenata da Roberto D’Aversa avrebbe vinto più volte.

Di seguito quanto si legge:

“L’Empoli ha vinto ben 8 delle 22 sfide contro il Napoli in Serie A (a cui vanno aggiunti anche 5 pareggi) e contro nessuna squadra i toscani hanno ottenuto più successi in Serie A (a quota otto anche Torino e Cagliari). I partenopei sono anche la formazione contro cui l’Empoli ha realizzato più gol nel massimo campionato (ben 30). Restando agli ultimi anni: l’Empoli ha vinto cinque delle ultime sette partite contro il Napoli in Serie A (due nella scorsa stagione), ed il Napoli ha vinto solo 2 delle 11 trasferte ad Empoli.”

