Milan-Napoli, trasferta azzurra a rischio: si attende la decisione

Milan e Napoli si sfideranno il prossimo 29 ottobre ma la trasferta a San Siro sarebbe attualmente a rischio.

Il Napoli di Antonio Conte sfiderà in trasferta il Milan di Paulo Fonseca. Il match, valido per la decima giornata di campionato, si giocherà alle ore 20:45. Ad oggi però non si sa ancora se i tifosi della squadra ospite potranno essere presenti allo Stadio San Siro. La decisione da parte dell’Osservatorio del Viminale ci sarà la settimana prossima.

Di seguito quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

“L’Osservatorio del Viminale, che da inizio ottobre è diretto da Maurizio Improta, la prossima settimana prenderà le sue decisioni sulla trasferta con il Milan del 29 ottobre. E l’apertura del settore ospiti di San Siro dipenderà da come i tifosi si comporteranno a Empoli. Ovvio, il Napoli è vittima di quei facinorosi che lanciano bengala e petardi, ma sulla responsabilità oggettiva – che provoca insopportabili multe come quella dopo Cagliari-Napoli – c’è poco da fare.”

