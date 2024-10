Simeone, il Torino insiste ed il Napoli fissa il prezzo

Il Torino sarebbe più che interessato a Giovanni Simeone; il Napoli intanto avrebbe fissato il prezzo dell’attaccante.

Continua l’interesse da parte del Torino nei confronti dell’attaccante del Napoli Giovanni Simeone. Il club azzurro potrebbe aprire ad un’eventuale trattativa, ma vorrebbe almeno 15 milioni di euro.

Di seguito le parole del quotidiano Tuttosport in merito:

“Simeone, per esempio: è acclarato, il Cholito è sicuramente uno degli obiettivi già emersi, a Napoli gioca poco o nulla (fin qui solo 133 minuti in campionato), a gennaio può partire, ma dal fronte di De Laurentiis sono anche arrivate indicazioni chiare (si può muovere solo a titolo definitivo ed è valutato 15 milioni). Prendere la rincorsa in vista di gennaio, stando così le cose, è doppiamente complesso.”

