Arbitri & Arbitri – Luca Massimi dirige Napoli-Torino

Luca Massimi dirige Napoli-Torino, gara valevole per l’ottava giornata di Serie A

Luca Massimi, nato a Termoli il 23 novembre 1988, ha iniziato ad arbitrare nel 2007 arrivando in Serie D nel 2011. Dopo tre anni trascorsi tra i dilettanti, in cui ha diretto anche una finale di Coppa Italia di categoria, passa in Lega Pro venendo insignito nel 2017 del Premio Sportilia. Nel 2018 viene promosso in Serie B, vincendo anche il Premio Luca Colosimo come miglior arbitro della terza serie.

Il 24 febbraio 2019 esordisce in Serie A nella partita Sampdoria-Cagliari, terminata 1-0, diventando così il primo direttore di gara molisano (di nascita) ad approdare nella massima serie. Il 1º settembre 2020 viene inserito nell’organico della CAN A-B. Nella stagione 2020-2021, viene designato in 4 partite del massimo campionato e 11 in cadetteria. Al termine della stagione 2021-2022 vanta 17 apparizioni in Serie A. Nella stagione attualmente in corso sono 3 le direzioni totali: due in Serie A e una in B.

I precedenti di Massimi con il Napoli

C’è un solo precedente di Massimi con gli azzurri in Serie A: Napoli-Spezia 0-1 del 22 dicembre 2021.

I precedenti di Massimi con il Torino

Sono tre i precedenti (tutti in trasferta) con il Torino per il fischietto di Termoli: due pareggi contro Bologna e Cagliari ed un successo contro la Sampdoria.

Fonte foto: Facebook @AIA Termoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

EA7 e Napoli presentano halloween Special Edition: ecco la nuova maglia

PSG nella bufera, tre persone esterne al club francese accusate di riciclaggio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Arrestato Buzzi in Calabria, era ospite cooperativa sociale