Varriale: “Critiche al Napoli eccessive, ha sbagliato un tempo in tre partite”

Varriale, sulle critiche al Napoli

Enrico Varriale, giornalista e storico volto Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni sul calcio Napoli:

Varriale:

“Raspadori è uno dei pochi talenti emersi in attacco in Italia. Lui è una punta ma non è fisico quindi il suo ruolo ideale è la seconda punta. Il suo problema a Napoli si chiama Osimhen. Una cosa è innegabile: sa giocare a calcio e vede la porta. In campo internazionale è tra i migliori essendo giovane e può ancora crescere.

Critiche al Napoli? Calma, in tre partite la squadra di Garcia ha solo sbagliato un tempo in una partita in cui ha avuto tante chance fallite. Bisogna preoccuparsi quando le occasioni non le crei, ma se ci sono prima o poi segni. I timori sono stati eccessivi dopo la sconfitta contro la Lazio. Ricordiamoci che è ancora calcio d’agosto anche se siamo già a settembre”.

