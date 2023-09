Champions League, le partite in chiaro su Canale 5: c’è una del Napoli

Champions League, la lista delle le partite in chiaro su Canale 5

Mediaset ha annunciato quali saranno le partite di UEFA Champions League trasmesse in chiaro su Canale 5 nei prossimi mesi e per la felicità dei tifosi partenopei c’è anche una partita del Napoli.

Partite in chiaro su Canale 5, la lista:

19 settembre: Lazio-Atletico Madrid

3 ottobre: Inter-Benfica

24 ottobre: Union Berlin-Napoli

7 novembre: Milan-PSG

28 novembre: Milan-Borussia Dortmund

12 dicembre: Inter-Real Sociedad

Union Berlin vs Napoli

È ufficiale: la partita Union Berlin-Napoli, terza giornata della fase a gironi del gruppo C di Champions League, in programma per martedì 24 ottobre 2023 all’Olympiastadion di Berlino, si potrà vedere gratis in chiaro su Canale 5.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lindstrom: ‘Sorteggio Champions? Vi dico chi speravo di pescare”

Intervista Lobotka: “A Napoli sto benissimo. ADL si sbaglia, non valgo 40 milioni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”