Napoli, ecco il motivo che rende difficile la cessione di Demme

Il Corriere del Mezzogiorno si focalizza sul Napoli, in particolare sulla cessione di Diego Demme che non sarebbe per nulla semplice.

Il Napoli starebbe lavorando per la cessione di Diego Demme, tuttavia ci sarebbe il problema dell’ingaggio.

Di seguito ecco quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno:

“E’ stato proposto a squadre tedesche e italiane ma non si è trovato l’accordo. Ha un ingaggio pesante (2,5 milioni di euro) e non tutte le squadre possono investire tali cifre. Ora, come era prevedibile, è finito fuori dalla lista Champions: a gennaio si dovrà trovare una soluzione.”

