Hamsik su Spalletti: “Speriamo di incontrarci agli Europei”

L’ex giocatore del Napoli Marek Hamsik ha commentato l’arrivo di Luciano Spalletti nella Nazionale italiana.

Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha commentato la scelta di Luciano Spalletti di allenare la Nazionale italiana.

“Fino al momento in cui Mancini si è dimesso, non ci avrei pensato. Ma non appena è venuta fuori la notizia, quello è stato il primo nome che mi è venuto in mente. Lo spettacolo del Napoli è stato così incantevole che non poteva non condurre a lui. Penso sia stata la decisione più giusta.”

Adesso Marek Hamsik fa parte dello staff di Francesco Calzona, tecnico della Nazionale slovacca, per questo motivo ha parlato di un ipotetico incontro con Luciano Spalletti.

“Magari. Ci crediamo tutti”. Una legittima ambizione per la Slovacchia, attualmente seconda nel Gruppo J a 10 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sul Lussemburgo terzo e 2 in meno rispetto al Portogallo capolista.”

