Cammaroto svela le ultimissime sul mercato del Napoli

Cammaroto su Lobotka, Cyprien, Soumarè, Basic e Jordan Lukaku, al vaglio Koutris e Politano, dentro o fuori per Mertens e Callejon

Emanuele Cammaroto, giornalista esperto di calciomercato, nella sua consuete rubrica su NapoliMagazine.com, ha parlato del mercato del Napoli in entrata ed in uscita.

Questo quanto scritto dal giornalista:

SUL MERCATO INVERNALE DEL NAPOLI

”Ore calde ma anche e soprattutto di riflessioni strategiche per il mercato invernale del Napoli. Alle porte della sfida con l’Inter il club partenopeo non e’ ancora riuscito a chiudere operazioni in entrata anche se mai come in questo gennaio sono diversi i fronti aperti.

SU LOBOTKA

”Lobotka al 90 per cento e’ già azzurro ma la trattativa non e’ chiusa perché il Celta Vigo sta provando un gioco a rialzo in extremis sul costo del cartellino. Il Napoli ha fretta e sa di avere in mano il giocatore, con cui l’accordo e’ totale, ma non vuole pagare lo scotto della fretta e non intende farsi prendere per la gola. Schermaglie finali, lo slovacco e’ un obiettivo importante ma restano aperte anche altre piste”.

SU TONALI

”Se ci fosse anche solo l’1 per cento di poter arrivare a Tonali il Napoli farebbe l’impossibile e di più per prendere il bresciano ma Cellino non lo molla”.

VOCI DI MERCATO DALLA FRANCIA FRANCIA

”Si registrano movimenti da seguire con attenzione in casa Napoli soprattutto in Francia, un mercato nel quale Giuntoli e i suoi collaboratori hanno studiato diversi calciatori interessanti. Un intermediario propone Wylan Cyprien, centrocampista centrale del Nizza, già seguito in passato e valutato 20 milioni. E’ un profilo gradito allo staff azzurro ma che non ha le caratteristiche che servono a Gattuso perché si tratta di un giocatore di gamba e anche capace di strappi importanti ma al Napoli serve un elemento che dia ordine e geometrie nell’anarchico centrocampo assemblato male da Ancelotti la scorsa estate”.

CAMMAROTO SU SOUMARE’ E BASIC

”Soumarè piaceva molto e piace ancora, e’ nello scout azzurro da un anno ma ormai costa troppo, e su di lui sta piombando anche il Real Madrid. Non credo che il Napoli investirebbe 50 milioni con il rischio di finire dentro un’asta internazionale. Attenzione perché sempre in Francia c’è un ragazzo croato di 23 anni che piace molto al Napoli e gioca nel Bordeaux: e’ Toma Basic, talentuoso centrocampista centrale cresciuto nell’Hajduk Spalato, una scuola dalla quale il Napoli prese Radosevic (credendoci poco) e Rog (sbagliando a cederlo). E’ una pista monitorata con molta attenzione ma soprattutto in vista del mercato estivo. Adesso il Napoli ha bisogno di giocatori pronti e con esperienza”.

SU VERTONGHEN

”A proposito di esperienza, si parla in queste ore di Vertonghen come colpo a parametro zero o addirittura per gennaio, pagando un indennizzo, ed e’ una soluzione molto gradita a Gattuso ma bisogna vedere le pretese del giocatore. Anche qui però si da’ troppo per scontato che vada via Koulibaly ma non si muove a gennaio e non c’è ancora nulla di deciso per l’estate”.

CAMMAROTO SU RODRIGUEZ, KOUTRIS E LUKAKU

”In difesa molte chiacchiere su Rodriguez ma poco o nulla di concreto su questo fronte perché e’ pur vero che Gattuso lo conosce ma io milanista non aggiungerebbe nulla di qualitativo alla squadra e il Napoli non compra tanto per comprare. Tra l’altro era stato bocciato a suo tempo dallo scout azzurro. Stesso discorso per Koutris che non viene ritenuto una prima scelta, ha caratteristiche fotocopia di Rui e al momento e’ un profilo che non scalda l’interesse di Giuntoli. Se parte Ghoulam come appare possibile e probabile, il Napoli cercherà un giocatore pronto e affidabile. Il primo acquisto sarà il regista a metà campo mentre per l’esterno sinistro di difesa bisognerà aspettare e si valutano varie possibilità. Nella lista c’è anche Jordan Lukaku, potente esterno della Lazio che non e’ incedibile ma e’ reduce da problemi fisici. Si riflette sulla possibile richiesta di un prestito anche se trattare con Lotito e’ sempre complicato e la storia insegna che nell’era Adl non sono mai state concluse trattative con la Lazio”.

YOUNES IN PARTENZA

”Porte girevoli anche davanti, dove Younes ha già la valigia e resta da decidere la destinazione; lo stesso vale per Llorente, che non rientra nei progetti di Gattuso. Se esce qualcuno entrerà un esterno che sappia giocare sulla destra, a piede invertito. Domenica sera si parlerà di Politano ma e’ una soluzione difficile perché ci sono Roma e Fiorentina e l’Inter non lo regala”.

CARRASCO E LA SITUAZIONE RIGUARDANTE MERTENS E CALLEJON

”Carrasco piace ma costa e ha un ingaggio al momento fuori portata per i parametri del Napoli. Su Mertens e Callejon siamo al dentro o fuori: l’idea del club e’ quella di rinnovare con uno dei due, ma senza svenarsi e ci sono ancora chance di accordo soprattutto per il belga. Si ragiona su discorsi di estensione contrattuale per due anni, il Napoli non va oltre. Ma gennaio e’ ancora lungo, non bisogna dare nulla per scontato e la strategia del Napoli e’ quella di fare in fretta l’operazione per il regista e muoversi con più calma sulle altre trattative”. Conclude Cammaroto.