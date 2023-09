UFFICIALE – Napoli, il report dell’allenamento odierno

La SSC Napoli ha reso noto il report della seduta odierna di allenamento dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra.

Dopo la sfida contro la Lazio gli azzurri hanno avuto due giorni di riposo prima di ricominciare con le quotidiane sedute di allenamento; la SSC Napoli ha riportato quanto effettuato nella giornata di oggi.

Ecco in seguito il comunicato del club:

“Dopo la gara contro la Lazio, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio la preparazione all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà sabato 16 settembre con il match Genoa-Napoli in programma a Marassi alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A. La squadra, integrata da elementi della Primavera, si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di attivazione a secco. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro aerobico e seduta tecnica. Chiusura di allenamento con lavoro finalizzato al possesso palla.”

