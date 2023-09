Cajuste: “Napoli è una città fantastica, i giocatori azzurri sono su un altro livello”

Napoli, le parole di Cajuste

Il centrocampista del Napoli Jens Cajuste ha rilasciato un’intervista al quotidiano svedese Expressen, dove ha parlato del suo arrivo in maglia azzurra e delle prime impressioni sulla città partenopea. Ecco quanto dichiarato:

“La notizia dell’interesse del Napoli mi ha un po’ sorpreso, anche perché è accaduto tutto molto velocemente. In una settimana abbiamo chiuso l’operazione. Napoli è una città fantastica, i giocatori azzurri sono su un altro livello. Voglio contribuire a fare le fortune del club, sfruttando tutte le chances che il mister mi concederà per mettermi in mostra. Mi ha sorpreso la grande qualità dei miei compagni, sia tecniche che tattiche. Vanno molto più veloce di quanto sia abituato. Questa è probabilmente la più grande differenza, la concorrenza è enorme. Non è facile, ma anche un’occasione per imparare. Il compagno che mi ha sorpreso di più? Frank Anguissa. Per me, è completo: è un grande calciatore”.

