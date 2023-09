Napoli, il report dell’odierna seduta di allenamento

La SSC Napoli ha riportato la seduta mattutina di allenamento della squadra in attesa della ripresa del campionato.

Questa settimana il campionato lascerà spazio alle Nazionali, nonostante ciò i giocatori del Napoli che sono rimasti a Castel Volturno hanno continuato con le quotidiane sedute di allenamento. La SSC Napoli ha fatto sapere quanto effettuato presso il Konami Training Center questa mattina attraverso i propri canali social.

Di seguito il report del club:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà sabato 16 settembre con il match Genoa-Napoli in programma a Marassi alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A. La squadra si è allenata inizialmente sul campo 3 dove in avvio ha svolto riscaldamento a secco e lavoro di possesso palla. Successivamente, sul campo 2, il gruppo ha disputato una serie di partitine a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro fisico.”

