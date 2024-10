Tutto pronto per Empoli-Napoli, attesi 7mila tifosi azzurri

In vista di Empoli-Napoli lo Stadio Carlo Castellani si prepara ad accogliere circa 7mila tifosi della squadra ospite.

Empoli e Napoli si sfideranno domani alle ore 12:30 ed allo Stadio Carlo Castellani ci saranno circa 7mila tifosi azzurri.

Di seguito quanto si legge sul quotidiano Il Mattino:

“Anche i gruppi organizzati hanno avuto difficoltà a reperire i ticket che erano venduti, online, solo attraverso i canali ufficiali del club della famiglia Corsi. Empoli sarà napoletana, perché dei 14mila biglietti venduti fino a ieri pomeriggio, almeno altri 3mila sono stati presi dai residenti in Toscana o nel resto d’Italia. In ogni caso, sono giorni di febbrile lavoro per i poliziotti della Digos di via Medina che, tutto l’anno, seguono i movimenti della tifoseria al seguito della squadra. Un massiccio esodo che si svolgerà quasi tutto via autostrada, con partenze all’alba a bordo di auto, van e bus. E i controlli saranno serrati, anche negli autogrill. In ogni caso, la zona dello stadio empolese sarà presidiata da un elicottero della polizia e da quasi 300 poliziotti. Rafforzati i controlli anche ai varchi di accesso, proprio per scongiurare l’ingresso di materiale vietato. Dunque a Empoli-Napoli sono attesi circa 7mila tifosi partenopei: perché più della metà saranno nei due settori esclusivamente destinati a loro (4mila napoletani) ed altri sparsi qua e là in tribuna (circa 3mila azzurri).”

