Empoli-Napoli, Conte: “Stiamo lavorando e siamo all’inizio”

In vista della sfida di campionato tra Empoli e Napoli Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Mancano due giorni alla sfida tra Empoli e Napoli ed il tecnico dei partenopei Antonio Conte ha parlato nel corso della conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

“Ci sono lavori in corso, non può essere altrimenti poiché sono trascorsi solo tre mesi, altrimenti si andrebbe a sottovalutare un po’ tutto il percorso che c’è da fare in una fase di ricostruzione come la nostra. Siamo comunque soddisfatti del lavoro, stiamo lavorando tanto e bene. I ragazzi che hanno voglia di lavorare ed è questo ciò che conta di più. Ho un gruppo disponibile, c’è voglia di fare questo percorso e nei momenti di difficoltà dovremo essere forti tutti, quando le cose vanno bene è molto più semplice per tutti, ma so bene che durante questo percorso ci saranno momenti in cui conterà essere forti di testa, di cuore, di persona.”

Poi il punto della situazione sugli indisponibili:

“Per fortuna torniamo a giocare, sono stati 15 giorni in cui c’è stata un’esaltazione esagerata, sono passate solo 7 giornate. Ripartiamo dalla cima, tuttavia sappiamo benissimo che la classifica è corta: in 4 punti sono racchiuse tante zone e dovremo essere bravi a ripartire nel modo giusto. La sosta ci ha portato dei problemi, Lobotka è tornato con un problema al flessore, non è gravissimo ma bisogna affrontarlo e recuperare. Ovviamente dispiace perché si stava esprimendo a livelli molto alti, al tempo stesso sarà l’occasione per vedere Gilmour. L’ho detto più volte che era uno di quelli che stavo penalizzando di più vedendo gli allenamenti, siamo sereni ed ho sempre detto che per costruire squadre forti e durature per competere in questi 3 anni bisogna essere bravi a riempire le caselle con doppi titolari. Speriamo che Lobotka recuperi quanto prima, ma grande fiducia in Billy che dà garanzie.”

Sull’Empoli:

“Parliamo di una squadra che ha subito l’unica sconfitta prima della sosta, negli ultimi minuti e su un campo difficile, contro la Lazio all’Olimpico. È organizzata bene, ha calciatori interessanti, sappiamo benissimo che il presidente Corsi è lungimirante, da tanti anni nel calcio ed ha creato qualcosa di sostenibile e crea sempre difficoltà agli avversari. Storicamente ho letto che Empoli è sempre stato un campo difficile, la storia va rispettata, ma bisogna essere pronti a scriverne altre. L’allenatore è bravo ed è mio amico, oltre ad essere un professionista è anche una persona perbene e sono contento che si sta togliendo soddisfazioni. Dovremo stare attenti. Ho letto anche delle dichiarazioni di alcuni giocatori che parlano di organizzazione e spirito di sacrificio e noi dovremo avere ancora più spirito per ottenere un risultato su un campo difficile.”

