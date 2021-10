Michniewicz: “Potevamo pareggiare, ma purtroppo non è andata così”

Perde il Legia Varsavia al Maradona, sconfitto dal Napoli per 3-0, le parole di Czesław Michniewicz ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Czesław Michniewicz: “Cosa penso della partita? Abbiamo giocato bene, i primi 80 minuti sono stati decisivi, ed abbiamo tenuto testa. Il Napoli è stato davvero forte, abbiamo tenuto testa e ci siamo saputi difendere. Poi abbiamo preso due gol e potevamo ribaltare la situazione, ma non ce l’abbiamo fatta. In dieci minuti abbiamo perso ogni speranza di vittoria. Ci tengo a ringraziare tutti, anche se torneremo in Polonia un po’ tristi a causa della sconfitta, ma il match ci ha insegnato molto e prenderemo tutto ciò che c’è di positivo come insegnamento.

Analizzare questo momento? E’ un match che rimarrà nella mia memoria e quella dei giocatori, purtroppo. Fino a quando non abbiamo subito il primo gol andava tutto bene, ma nel momento in cui inizi a perdere vengono a mancare tutte le forze e diventa sempre più complicato. Tuttavia credo che ci siano stati diversi momenti nei quali avremmo potuto pareggiare, purtroppo però, non è andata così. Tutti i giocatori in squadra si sono pentiti di non aver approfittato di quelle situazioni. Osimhen è difficile da marcare, è molto forte.

Sulla formazione? Per me era tutto giusto, li ho scelti con un certo criterio. Avevamo pensato a delle strategie tattiche, ma purtroppo non abbiamo potuto evitare alcuni azzurri: avevo in mente di mettere in campo giocatori che avrebbero avuto la capacità di poter difendere al massimo. Abbiamo fatto sicuramente molti errori, e non è stato perfetto, ma ho scelto ragazzi che avrebbero saputo gestire il loro pressing”.

